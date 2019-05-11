Sakarya'da uyuşturucuyla mücadele

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 114 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 65, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 49 kişiye adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 91'i salıverildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 11 kilo 934 gram skank, 966 gram bonzai, 108 gram esrar,

596 ekstazi hap, 25 gram kokain, 6,5 gram metamfetamin, 4 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 15 bin 475 lira ele geçirildi.

