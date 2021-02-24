Sakarya’da vakalar artınca denetimler sıklaştırıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı neticesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve bekçiler, denetimlerini sıklaştırdı.

Karasu İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda ilçede denetimler sıklaştı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve bekçiler, ilçe merkezinde trafiğe kapalı alan başta olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, esnaf ve vatandaşlara kurallara uyması noktasında uyarılarda bulunuyor.

Halk olarak kurallara uymalıyız

Denetimlerin sıklaştırılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Abdullah Güney, “Bunu yapmazlarsa zaten kimse yasaklara uymuyor. Yasaklara uyulması için bu denetimler şarttı, diye düşünüyorum. Esnaflar olarak bir an önce açılmasını bekliyoruz. Esnaflar, Karasu’da, Türkiye’nin her yerinde zor durumda. Onun için 1 Mart’ta yapılacak olan açıklamayı bekliyoruz. Halk olarak kurallara uymalıyız. Uymazsak hastalık çok daha uzun süre sürecek. Bitmeyecek diye bir şey yok bitebilir. Sadece kurallara uyarak, insanları uyarırsak daha çabuk biteceğine inanıyoruz” dedi.