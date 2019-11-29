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Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) başlatılan bir akademik proje kapsamında kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının hareketleri görüntülendi.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından başlatılan akademik proje çalışmasında, yaban hayvanlarının popülasyonunun belirlenmesi için ormanlık alanlara fotokapanlar kuruldu. Isıya ve harekete duyarlı fotokapanlar sayesinde geyik, çakal, yaban domuzu, yaban kedisi, porsuk, karaca, tilki gibi hayvanların görüntüsü elde edildi.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklar ve üniversitelerin desteklemesiyle doğa koruma ve tanıma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Kendilerinin de bu desteklerden yararlanıp biyoçeşitlilik tespiti yaptıklarını belirten Uzun, "Fotokapanları da daha ziyade büyük memeli hayvanlarda kullanıyoruz. Görülmesi zor, insanlardan uzak yaşayan özellikle büyük memeliler ayı, yaban domuzu, çakal, tilki, kurtları o bölgeye kurduğumuz fotokapanlarla kayıt altına alıyoruz. Bugüne kadar özellikle Sakarya'da, Marmara Bölgesi'nde ve Türkiye'nin pek çok farklı bölgelerinde çalıştık. Türkiye'deki büyük memelilerin neredeyse tamamını görüntüleyebildik." dedi.

Uzun, SAÜ olarak bu bölgede bütün memelileri görüntülediklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

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