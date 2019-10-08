HABER

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs boş idi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü Mahallesi mevkii Kocaeli - Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi - Arifiye arasında öğrenci taşıyan ve öğrencileri kampüse bıraktıktan sonra boş bir şekilde geri dönen 54 J 0116 plakalı özel halk otobüsü yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yan yattı. Kaza yapan otobüste maddi hasar meydana geldi.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler gerekli kontrolleri yaparak konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı

Sakarya’da yağışlı havada kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.