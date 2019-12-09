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Sakarya'da yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:38 | Son Güncelleme

Sakarya'da yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesinde 3 Aralık'ta Denizköy Mahallesi'nde K.C. ve eşinin cenazeye gitmek üzere evden ayrılmasını fırsat bilen şüpheliler, girdikleri evden 2 bin 250 avro, 3 bin 150 lira, yaklaşık 10 bin lira değerinde altın bilezik, 3 bin 800 lira değerinde iki küpe ve bir altın yüzük çalarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıların bindiği aracı takibe aldı.

Aynı otomobilin 25 Kasım ve 3 Aralık'ta Küçükkarasu ve Ferizli'deki evden hırsızlık olaylarında kullanıldığını tespit eden ekipler, aracı 7 Aralık'ta Akyazı'da durdurdu.

Gözaltına alınan S.A, B.A, M.İ. ve F.K, ifadeleri alınmak üzere Karasu Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kadın şüphelilerden M.İ. ve F.K'nin sahte kimlik kullandığı, çeşitli suçlardan arandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Karasu, Akyazı, Ferizli ve İstanbul Şile'de 5 hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze hırsızlık sakarya şüpheli

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