HABER

Sakarya’da yaklaşık 70 kişi cemiyette yedikleri yemekten zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yaklaşık 70 kişi, bir cemiyette verilen yemekten zehirlenerek çeşitli hastanelere başvurdu.Olay, Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yaklaşık 70 kişi, bir cemiyette verilen yemekten zehirlenerek çeşitli hastanelere başvurdu.
Olay, Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, verilen cemiyete katılan yaklaşık 70 kişi, cemiyette yedikleri yemekten sonra ishal ve kusma şikayetiyle Ferizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere başvuruda bulundu. Vatandaşların, yedikleri yemek sebebiyle zehirlendiği tespit edilirken Ferizli Devlet Hastanesine başvuranların sayısının artması sebebiyle çok sayıda hasta Karasu Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi’ne sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatte 70’ten fazla kişinin benzer şikayetlerle hastaneye başvurması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kriz Merkezi de harekete geçti.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk olduBursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu
Kütahya'daki azot fabrikasında patlamaKütahya'daki azot fabrikasında patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.