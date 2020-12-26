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Sakarya’da yanarak hayatını kaybeden baba ve 4 yaşındaki kızı son yolculuğuna uğurlandı

26.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iddiaya göre benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama neticesinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 4 yaşındaki kızı son yolculuğuna uğurlandı.Yangın, dün saat 20.10 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi’nde 704.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iddiaya göre benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama neticesinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 4 yaşındaki kızı son yolculuğuna uğurlandı.
Yangın, dün saat 20.10 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi’nde 704. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki baba Seyfi Altın benzinle sobayı yakmaya çalıştığı esnada bir anda parladı. Yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan 45 yaşındaki baba Seyfi Altın ile 4 yaşındaki kızı Rabia Su Altın’ın cansız bedenleri ekiplerce söndürülen yangın sonrasında evin oturma odasında bulundu. Otopsi merkezinde yapılan incelemelerden sonra baba ve kızı için Arifiye Çaybaşıfuadiye Mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrasında baba ve 4 yaşındaki kızı Arifiye Çaybaşıfuadiye Mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Öte yandan, yangında ağır yaralanan 10 yaşındaki Mirza Altın ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrasında İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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