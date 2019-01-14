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Sakarya'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 09:19 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: - "Olayın doğal gaz Bözüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz" - "Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğal gaz hem itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı"

Sakarya'da yangın

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'daki yangının, doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Vali Nayir, şu bilgileri verdi:

"Olayın doğal gaz Bözüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğal gaz hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."

Sakarya'da yangın

Sakarya'da yangın

Sakarya'da yangın

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