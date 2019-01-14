Sakarya'da yangın

Sakarya Valiliğinden, doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'nın Erenler İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde saat 07.55'te iletilen yangın ihbarıyla ilgili yapılan tespitte, Bozüyük-Adapazarı doğal gaz hattı üzerinde yangının oluştuğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Yangının heyelana bağlı olarak meydana geldiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Gaz akışı durdurulmuş olup yangın da tamamen söndürülmüştür. Doğal gaz, itfaiye ve güvenlik ekipleri, olay yerinde gerekli önlemleri almışlardır. Herhangi bir yaralı veya can kaybı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

