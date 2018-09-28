HABER

Sakarya'da yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliye ait banka hesaplarındaki yaklaşık 300 bin liraya el konuldu

Sakarya'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen ve 7 kişi gözaltına alındı, şüphelilere ait banka hesaplarındaki yaklaşık 300 bin liraya el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, S.D, F.A. ve S.G'nin banka hesaplarının yasa dışı bahiste kullanıldığı tespit edildi.

Şüphelilere tahsisli banka hesaplarına, yasa dışı bahisle ilgili yaklaşık 300 bin lira para transferi yapıldığını belirleyen ekipler, banka hesabı açan şüphelilerle bu hesapları yasa dışı bahiste kullandığı tespit edilen S.D, F.A, S.G, C.G, T.A, S.İ, M.O.K, B.I. ve Ö.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 300 bin lira ile cep telefonlarına mahkeme kararına istinaden el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
Kızının okul borcunu Haluk Levent'in girişimiyle ödedi, hapisten kurtulduKızının okul borcunu Haluk Levent'in girişimiyle ödedi, hapisten kurtuldu
Çiftçilerden 'zam ve et ithalatı' tepkisiÇiftçilerden 'zam ve et ithalatı' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya Yasa Dışı Bahis Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan operasyon duyurusu!

TSK'dan operasyon duyurusu!

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.