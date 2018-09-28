Sakarya'da yasa dışı bahis operasyonu

Sakarya'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen ve 7 kişi gözaltına alındı, şüphelilere ait banka hesaplarındaki yaklaşık 300 bin liraya el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, S.D, F.A. ve S.G'nin banka hesaplarının yasa dışı bahiste kullanıldığı tespit edildi.
Şüphelilere tahsisli banka hesaplarına, yasa dışı bahisle ilgili yaklaşık 300 bin lira para transferi yapıldığını belirleyen ekipler, banka hesabı açan şüphelilerle bu hesapları yasa dışı bahiste kullandığı tespit edilen S.D, F.A, S.G, C.G, T.A, S.İ, M.O.K, B.I. ve Ö.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 300 bin lira ile cep telefonlarına mahkeme kararına istinaden el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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