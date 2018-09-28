Sakarya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 kişi adliyede

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, yasa dışı bahisle 300 bin TL kazandıkları tespit edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, banka hesaplarındaki hareketleri takibe aldı. Polis ekipleri, 3 kişinin hesabına, yasa dışı bahisten elde edilen toplam 300 bin lira yatırıldığını tespit etti. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 9 kişi, gözaltına alınıp, cep telefonlarına da el koyuldu. S.D., F.A., S.G., C.G., T.A., S.İ., M.O.K., B.I. ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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