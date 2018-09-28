HABER

Sakarya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, yasa dışı bahisle 300 bin TL kazandıkları tespit edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 kişi adliyede

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, yasa dışı bahisle 300 bin TL kazandıkları tespit edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, banka hesaplarındaki hareketleri takibe aldı. Polis ekipleri, 3 kişinin hesabına, yasa dışı bahisten elde edilen toplam 300 bin lira yatırıldığını tespit etti. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 9 kişi, gözaltına alınıp, cep telefonlarına da el koyuldu. S.D., F.A., S.G., C.G., T.A., S.İ., M.O.K., B.I. ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 kişi adliyedeSakarya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 kişi adliyedeSakarya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 kişi adliyedeSakarya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 9 kişi adliyede

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
2 kadına taciz şüphelisi giydiği kısa pantolondan yakalandı2 kadına taciz şüphelisi giydiği kısa pantolondan yakalandı
Acı ölüm! KahroldularAcı ölüm! Kahroldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.