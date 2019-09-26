Sakarya’da yaşanan deprem güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya’da da hissedildi. Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi İstanbul’un Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sakarya’da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem anında panik olan vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panikle kaçış anları görülüyor.

