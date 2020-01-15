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  4. Sakarya'da yaşlı adamı sırtında taşıyan jandarmaya ödül

Sakarya'da yaşlı adamı sırtında taşıyan jandarmaya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Sakarya'da yaşlı adamı sırtında taşıyan jandarmaya ödül

Sakarya'da yaşlı adamı sırtında taşıyan jandarmaya ödül

SAKARA (AA) - Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım eden Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mehmet Tekin ile Uzman Jandarma Çavuş Sadık Üstün'ü ödüllendirdi.

Yiğit, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek için bekleyen engelli 71 yaşındaki Mürsel Altun'u sırtına alarak taşıyan Tekin ile trafiği durdurarak geçişe yardımcı olan Üstün'e takdir belgesi ve hediye verdi. Yiğit, örnek davranışından dolayı personele teşekkür etti.

Tekin de "Yaptığım bu eylem insanlık adına bir anlam bulmuş ise ne mutlu bize. Jandarma olarak her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Vatandaşımızın başımızın üzerinde yerleri vardır. Mürsel Altun amcaya yaşamında sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadelerini kullandı.

Akyazı Adliyesinin bulunduğu kavşağa gelen 71 yaşındaki Mürsel Altun, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanmış, bu sırada evlerine gitmek üzere yoldan geçen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iki personel, araçlarını durdurarak yaşlı adamın yardımına gitmişti.

Bir jandarma personeli trafiği kontrol ederken diğeri de yürümekte zorluk çeken adamı sırtına alarak yolun karşısına taşımıştı. Bu anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülenmişti.

Jandarma personelinin sırtında taşıdığı yaşlı adamdan teşekkür ziyareti<br />

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