Sakarya'da yetimler iftar sofrasında buluştu

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 120 yetim ve ailesi, Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Orhan Camisi avlusunda düzenlenen iftarda konuşan İHH Sakarya Şubesi Başkanı Engin Sezer, her yıl ramazan ayının 15'inci gününün, "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlandığını ve dünyaya mesaj verildiğini anlattı.

Adapazarı'nda bulunan 120 yetimle vakit geçirdiklerini aktaran Sezer, "Burada mülteci yetim aileleri ve yerli yetim aileleri de var. Suriye’den gelenlerin yüzde 80'i yetimlerdir. Babaları yok, savaşta vefat etmiş ve biz tabii ki bunlara da destek oluyoruz. Bu akşam bin yetime yemek veriyoruz. Umuyoruz ki ramazan ayının bereketiyle bu yetimlerimizin yüzü güler." ifadelerini kullandı.

İftar programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi de katıldı.

