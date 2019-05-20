HABER

Sakarya'da yetimler iftar sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:43 | Son Güncelleme

Sakarya'da yetimler iftar sofrasında buluştu

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 120 yetim ve ailesi, Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Orhan Camisi avlusunda düzenlenen iftarda konuşan İHH Sakarya Şubesi Başkanı Engin Sezer, her yıl ramazan ayının 15'inci gününün, "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlandığını ve dünyaya mesaj verildiğini anlattı.

Adapazarı'nda bulunan 120 yetimle vakit geçirdiklerini aktaran Sezer, "Burada mülteci yetim aileleri ve yerli yetim aileleri de var. Suriye’den gelenlerin yüzde 80'i yetimlerdir. Babaları yok, savaşta vefat etmiş ve biz tabii ki bunlara da destek oluyoruz. Bu akşam bin yetime yemek veriyoruz. Umuyoruz ki ramazan ayının bereketiyle bu yetimlerimizin yüzü güler." ifadelerini kullandı.

İftar programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi de katıldı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Eski eşine çocuk parkında dehşeti yaşattı, jandarma ölümden kurtardıEski eşine çocuk parkında dehşeti yaşattı, jandarma ölümden kurtardı
Eski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdiEski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya Sakarya İHH yetim iftarı

En Çok Okunan Haberler

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Emrah Serbes için tarih belli oldu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.