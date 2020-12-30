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  4. Sakarya’da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

30.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla polis ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı ortak çalışma ile Sapanca Göl Mahallesinde, E.M ve M.B isimli şüphelilerin ikametine operasyon düzenlendi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla polis ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı ortak çalışma ile Sapanca Göl Mahallesinde, E.M ve M.B isimli şüphelilerin ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında evde yapılan aramada, hassas terazi, 30 gram metamfetamin, 10 kavanoz içime hazır esrar, bir kavanoz dikime hazır kenevir tohumu, 200 gram esrar, 59 saksı içerisine dikili kenevir, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 500 adet çeşitli ebatlarda fişek, 400 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 500 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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