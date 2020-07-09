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  4. Sakarya’da Yine Havai Fişek Patlaması: Üç Can Kaybı

Sakarya’da Yine Havai Fişek Patlaması: Üç Can Kaybı

09.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

Sakarya’da havai fişek taşıdığı belirtilen bir kamyonda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre üç asker hayatını kaybetti

Sakarya’da Yine Havai Fişek Patlaması: Üç Can Kaybı

Sakarya’da havai fişek taşıdığı belirtilen bir kamyonda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre üç asker hayatını kaybetti.

Patlamanın malzemelerin sevkiyatı sırasında yaşandığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgedeki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların Taşkısığı mahallesindeki taş ocağına Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kontrollü olarak patlatılmak üzere getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada patlamanın, patlayıcı maddelerin kamyondan indirildiği sırada yaşandığını, olayda üç jandarma personelinin hayatını kaybettiğini söyledi. Soylu, kamyon şöförünün ağır yaralandığını, çevredeki hastanelerde 11 jandarma personelinin tedavi gördüğünü kaydetti.

Soylu havai fişek fabrikasından alınan patlayıcı maddelerin neden başka bir bölgeye taşındığı sorusuna şu sözlerle açıklık getirdi: “Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası bugüne kadar 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleştirildi. Patlayıcı maddelerin orada durmaması kararı alındı. Buraya getirilen patlayıcılar havai fişek olduğu için ormandan uzak bir alanda patlatılmasına karar verildi. Ankara'dan imha timi sevk ve idaresinde 15 tonluk bir patlatma imha işlemi gerçekleştirildi. Son 1-1.5 tonluk patlatma sırasında bu olay meydana geldi.”

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 dönüm arazi üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 122 kişi yaralanmıştı. Her iki patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

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