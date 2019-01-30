Sakarya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yol genişletme yapan ekipler yol kenarında erkek cesedi buldu. Polis ekipleri tarafından incelenen ceset, otopsi yapılmak üzere SEAH Korucuk Kampüsü Otopsi merkezine kaldırıldı.
Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Orman yolu üzeri meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde yol genişletme çalışmaları yapan ekipler, yol kenarında erkek cesedi buldu. Ekipler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yol kenarında bulunan kişinin Y.D., olduğu belirlendi. Olay yerine gelen cenaze aracıyla Y.D., isimli şahıs, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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