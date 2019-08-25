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Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan gencin başına silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan gencin, başına silahla ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, dün Karandere kenarındaki patika yolda bulunarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen ve kimliğinin İlhan Karakaya olduğu belirlenen ceset üzerindeki incelemeler tamamlandı. Otopsi raporunda, Karayaka'nın başından silahla bir el ateş edilerek öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Pamukova Cumhuriyet Savcılığınca, cinayeti işleyen şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

Tarlasını sulamaya giderken Karandere kenarındaki patika yolda dün bir erkek cesedi gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin kimliğinin 3 gündür kendisinden haber alınamayan İlhan Karayaka (21) olduğunu belirlemişti.

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