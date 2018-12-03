Sakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle kavga ettiği minibüs sürücüsü M.Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan A.Ş.'yi tabanca ile bacaklarından vurdu. Olay saat 22.00 sıralarında, Erenler Bağlar Mahallesi Yıldıztepe Caddesi'ndeki bir minibüs durağı önünde meydana geldi. Şehir merkezine yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü M.Ç., kavşağa giren ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsüyle karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçları yol ortasında bırakıp kavga eden sürücüleri çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında otomobil sürücüsü aracından aldığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar minibüs sürücüsü M.Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan A.Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan iki kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise olaydan sonra aracına binerek kaçtı. Polis, olayın yaşandığı kavşak ve çevresinde incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

