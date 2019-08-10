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Sakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyon ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyon ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, TEM Otoyolunun Akyazı Vakıf mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Halit Yaman yönetimindeki 37 KL 414 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Sezgin Baş yönetimindeki 10 PS 290 plakalı, Orhan Düzgün yönetimindeki 34 BFL 967 plakalı, Mustafa Memiş yönetimindeki 06 ZN 315 plakalı otomobillere çarptı. Mustafa Memiş yönetimindeki otomobil ise önündeki Muammer Yılmaz yönetimindeki 34 BG 0690 plakalı araca, bu araç da İmdat Bıyık yönetimindeki 34 ON 8031 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Orhan Düzgün, Murat Düzgün, Burhan Düzgün, Timur Düzgün, İrem Düzgün, Zeynep Düzgün ve İkranur Kazan yaralandı.
Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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Sakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralıSakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralıSakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralıSakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

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