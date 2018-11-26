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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:55 | Son Güncelleme

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden B.D. idaresindeki 54 AAR 879 plakalı otomobil, Karaçam mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bu sırada kazayı fark ederek yavaşlayan 26 HP 743 plakalı kamyona, M.L. yönetimindeki 54 LJ 424 plakalı, büyükbaş hayvan yüklü kamyonet çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler B.D, M.L. ve araçta yolcu olarak bulunan S.K, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
d-650 kara yolu Geyve trafik kazası yaralı

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