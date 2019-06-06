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Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 22:05 | Son Güncelleme

Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye ilçesi Pamukova-Bilecik kara yolu Adapazarı istikameti Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisinde isimleri öğrenilemeyen 54 ZP 142 plakalı otomobil sürücüsü ile 67 SD 505 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışarak yolun sol şeridinde aniden durdu.

Arkadan gelen 34 BTF 917 plakalı otomobil, 34 BRS 683 plakalı hafif ticari araç, 54 E 5203 plakalı otomobil ile 34 KK 3185 plakalı otomobilin karıştığı kazada aynı otomobilde bulunan M.Ç, İ.Ç. ve Z.Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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arifiye ilçesi trafik kazası Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisi zincirleme trafik kazası

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