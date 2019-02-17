HABER

Sakarya'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

Sakarya'da, zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilmek amacıyla UMKE, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve SAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi - Sakarya UMKE Sorumlusu Vural Seçkin: - "Gerçek afetlerde bu tür farklı kurumlarla çalışacağımız için uyum sürecini daha etkin hale getirmek istedik"

Sakarya'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesinin desteğiyle Selman Dede mesire alanında kamp kuran UMKE ve SAKE ekipleri ile SAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, soğuk havada zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilme mücadelesi verdi.

Kamp alanında eğitim tatbikatları da gerçekleştiren 60 kişilik ekip, senaryo gereği görev arkadaşlarının trafik kazası geçirdiği ihbarını alınca hızla bölgeye hareket etti.

Araç içerisinde ve altında sıkışan yaralıları kurtaran ekip, daha sonra arkadaşlarını ambulansa taşıdı.

Soğuk havalarda çadırın olmadığı ortamda barınak yapımını öğrenen ekipler, çok sayıda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Sakarya UMKE Sorumlusu Vural Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu hayat şartlarında yaşamı idame ettirmek için eğitim tatbikatı yaptıklarını belirterek, "Arama kurtarma, trafik kazası, soğuk havalarda çadırın olmadığı ortamlarda nasıl barınak yapılabilir, bununla ilgili eğitimlerimiz var. Gerçek afetlerde bu tür farklı kurumlarla çalışacağımız için uyum sürecini daha etkin hale getirmek istedik." diye konuştu.

PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
Bağımsız belediye başkan adayından manda yoğurdu vaadiBağımsız belediye başkan adayından manda yoğurdu vaadi
NATO'ya bağlı Alman ikmal gemisi Sarayburnu'nda demirlediNATO'ya bağlı Alman ikmal gemisi Sarayburnu'nda demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma tatbikat Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.