Sakarya'daki cinayet davası

Duruşma savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tutuklu sanık Usta'nın, maktul Kadri Sakci'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, çocuk Burhan Sakci'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık R.E'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mağdur Burhan Sakci ise şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hikmet Usta ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir kişinin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasına ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Tutuklu sanığın bu halinin devamına, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı savunması için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

- Süreç

Yenimahalle Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde, 16 Aralık'ta Hikmet Usta (51) ile Kadri ve oğlu Burhan Sakci arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Usta, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Kadri Sakci, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanan Hikmet Usta'nın eşi, kızı ve oğlu savcılıkça serbest bırakılmış, Hikmet Usta hakimlikçe tutuklanmış, diğer oğlu ve arkadaşı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Hikmet Usta hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, R.E. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

