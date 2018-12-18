Sakarya'daki cinayet davasında karar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 kişinin öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanık, üçer kez ağırlaştırılmış müebbetle kırkar yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Orkan Şahin ve Bilal Kahraman, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "kasten öldürme", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Söz alan müşteki ve avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları "kasten adam öldürme", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile kırkar yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Süreç

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nde 4 Nisan 2016'da Hanlar Başak ile oğlu Çetin Başak'tan haber alamayan yakınları, muhtardan yardım istemiş, muhtar ve beraberindekiler, girdikleri evde baba ve oğlunun yerde hareketsiz yattığını görmüş, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baba ve oğlunun ateşli silahla başlarından vurulduğunu tespit etmişti.