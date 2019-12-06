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Sakarya'daki cinayet davasında yargılanan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:06 | Son Güncelleme

Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasına ilişkin davada yargılanan tutuklu sanığa müebbet ile 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Tutuksuz yargılanan sanık, "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasına ilişkin davada yargılanan sanığa müebbet ile 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Hikmet Usta ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık R.E. ise yer almadı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrarlayarak tutuklu sanık Usta'nın, maktul Kadri Sakci'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, çocuk Burhan Sakci'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık R.E'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Söz alan taraf avukatları, mütalaaya karşı yazılı savunmalarını sunduklarını belirterek, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur Burhan Sakci de sanık yüzünden babasını kaybettiğini, kendisinin de ağır yaralandığını dile getirerek, "Umuyorum ki en ağır şekilde sanığın cezasını vereceksiniz." dedi.

Maktul Kadri Sakci'nin diğer oğlu Mert Sakci de babasını kaybettiğini, kardeşinin de yaralandığını ifade ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Usta, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Bir anlık olan bir şeydi. Korkutma amaçlı ateş ettim. Öldürmeye yönelik ateş etmedim. Adalet istiyorum. Karşı tarafla düşmanlığım yoktur." diye konuştu.

Sanığın avukatı da mütalaaya katılmadıklarını, esasa ilişkin savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirerek, lehteki hususların kullanılması talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Usta, önceki söylemlerini tekrar ettiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Usta'yı maktul Kadri Sakci'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, çocuk Burhan Sakci'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.E'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

- Süreç

Yenimahalle Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık 2018'de Hikmet Usta ile Kadri ve oğlu Burhan Sakci arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Usta, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Kadri Sakci, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanan Hikmet Usta'nın eşi, kızı ve oğlu savcılıkça serbest bırakılmış, Hikmet Usta hakimlikçe tutuklanmış, diğer oğlu ve arkadaşı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Hikmet Usta hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan da bir yıldan 3 yıla kadar hapis, R.E. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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