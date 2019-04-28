Sakarya'daki cinayet ve intihar

"Gece saatlerinde sokakta kalabalığı gördüm, polis arabalarından sokağa girilmiyordu. Sonradan öğrendim ki eşi ve çocuğunu vurduktan sonra intihar etmiş. Silah sesini hiç kimse duymadı. Sol taraftaki binada oturan komşusuyum, altındaki komşusu bile silah sesini duymamış. Yaşanan olay sonrası şok oldum. Polis ekipleri incelemelerini bitirdikten sonra birkaç yastıkla indi. Büyük ihtimalle yastık aracılığıyla vurduğu için silah sesi duymadık. İsmail Bey, mülayim ve çok efendi bir adamdı, karıncayı bile incitecek biri değildi, o yüzden hepimiz şok olduk. Hanımı, çocuğu ve kendisi çok iyi bir insandı. Böyle bir şeyi yapacağını hiç tahmin etmezdik, hala şoktayız. Etrafıyla olan ilişkileri çok iyiydi. Kişisel olarak herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ne olduysa o iş yerinde oldu. Olay sonrası buraya geldi, demek ki cinnet geçirdi."

Polis ekiplerince evde yapılan aramada, Bozbay'ın intihar etmeden önce yazdığı mektubun ele geçirildiği öğrenildi.

Erenler ilçesi Modern Sanayi'de inşaat firması bulunan müteahhit Ahmet Kuzgun ile çalışanı İsmail Bozbay arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın ardından ayrıldığı iş yerine yeniden gelen Bozbay, namaz kılan Kuzgun'a silahla ateş ederek kaçmıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuzgun'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve gittiklerinde İsmail Bozbay, eşi Aycan ve 4 yaşındaki kızları Serra Bozbay'ın cansız bedenleriyle karşılaşmıştı.

Zanlının eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilmiş, cesetler, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülmüştü.