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Sakarya'daki cinayetin şüphelisi İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

Adapazarı ilçesinde geçen yıl silahlı kavgada, taksici iki kardeşi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçen yıl taksici iki kardeşi öldürdüğü iddia edilen şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül 2017'de Milli Egemenlik Caddesi'nde taksi ve ilçe otobüs duraklarının olduğu mevkide, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada taksici Erman ve Furkan Yıldırım kardeşleri öldürdüğü iddia edilen Ç.Ç'nin (24) yakalanması için başlattığı çalışmayı genişletti.

Polis ekipleri, İstanbul'da saklandığını belirlediği şüphelinin Hadımköy'deki evine, takviye ekiplerin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Polis, üzerinden H.İ.Ç. adına sahte kimlik çıkan ve 15 suç kaydı bulunan Ç.Ç'yi gözaltına aldı.

Sakarya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milli Egemenlik Caddesi'nde taksi ve ilçe otobüs duraklarının olduğu mevkide, 1 Eylül 2017'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada, vücutlarına mermi isabet eden taksici kardeşler Erman ve Furkan Yıldırım ile kuzenleri E.Y. yaralanmıştı. Yıldırım kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet firari operasyon polis taksici kardeşler

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