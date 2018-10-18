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Sakarya'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

15 Ekim'de, Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon

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