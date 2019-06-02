Sakarya'daki deprem

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, Sakarya'da meydana gelen depreme değinerek, "Bugün 16.08'de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, vali beyle de az önce görüştüm, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem de Valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi sahada inceleyerek yapıyoruz. Tüm Sakarya'mıza buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu depremlerin kentsel dönüşümün kaçınılmaz bir süreç olduğunu gösterdiğini dile getiren Kurum, bu süreci vatandaşlarla el birliği içerisinde yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

- "Bayrampaşa için örnek bir proje olacak"

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm alanını ziyaret ettiğini anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Eski Sağmalcılar Cezaevi'nin bulunduğu alan. Yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda 2 bin 275 konut üretiyoruz. Bu ürettiğimiz konutları da rezerv konut olarak Bayrampaşa ilçemizdeki deprem riski taşıyan binaların dönüşümü için Atilla Başkanımız bunları rezerv konut olarak kullanacaklar. Kullanacağımız alanlarda da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde Bayrampaşa'nın dönüşümü ve o mahalle kültürünün yaşatılacağı az katlı binaların dönüşümü çerçevesinde yapılacak. Bu anlamda kentsel dönüşüm bizim için çok önemli projedir ki manifestomuzda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşımızla el birliği içerisinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağımızı ifade etmişlerdi. Biz de ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak acil öncelikli dediğimiz alanlarda bu kentsel dönüşümü yapacağız. Bayrampaşa'mızda da 2 bin 275 konutu rezerv konut olarak kullanacağız. Az katlı, yatay mimariye uygun, bizim özümüzü, kültürümüzü, mahalle, komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız bu proje de Bayrampaşa için örnek bir proje olacak ve etaplar halinde bu rezerv konutları üreterek, kentsel dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Birazdan mahallemizle de gidip görüşeceğiz. Onların rızası çerçevesinde, eğer rızaları varsa da bu kentsel dönüşüm projesini yürütmek istiyoruz."