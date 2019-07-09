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Sakarya’daki ev yangınında itfaiye eri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri yaralandı.Yangın, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesindeki iki katlı bir evde meydana geldi.

Sakarya’daki ev yangınında itfaiye eri yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri yaralandı.
Yangın, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyesi ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden birisi müdahale sırasında elini keserek yaralandı. Yaralanan itfaiye eri olay bölgesine gönderilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın da kullanılmaz hale gelen ev ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’daki ev yangınında itfaiye eri yaralandı

Sakarya’daki ev yangınında itfaiye eri yaralandı

Sakarya’daki ev yangınında itfaiye eri yaralandı

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