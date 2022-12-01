YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

01.12.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanığın yargılanması sürüyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık B.K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıklar dinlenildi.

Tanık S.K, 2010'da örgüt evlerinde tanıştığı sanık H.İ.G'nin "abilik" yaptığını belirterek, kendisiyle daha sonra irtibatının koptuğunu kaydetti.

Tanık H.K. de sanıklardan İ.K'yi tanıdığını dile getirerek, "2013 yılında Ferizli ilçesindeki bir etüt merkezinde öğretmenlik yaptım. Kendisini oradan tanırım, etüt merkezinin müdürüydü. Etüt merkezinin örgütle bağlantısı vardı. Sanığın müdür olduğunu biliyorum, bunun dışında örgütsel bağlantılarını bilmiyorum." dedi.

Tanık E.S. de 2008-2009 yıllarında ilköğretim okurken örgüt evine gittiğini belirtti. E.S, "Gitmiş olduğum evde sanık M.A'yı da gördüm. Bazı zamanlar örgüt evine geliyordu. Risale ve Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyordu. Burada askeri okula yönlendirme vardı ancak sanığın bir yönlendirmesi olmadı." dedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık B.K, eşi, kendisi ve büyük oğlunun tutuklu olduğunu dile getirerek, "Sağlık sorunları yaşıyorum, hastayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Bazı sanık müdafileri de yeterli delilin toplanmış olması dolayısıyla dosyadan ayrılmayı talep etti.

Tahliye talebi ve dosyadan ayrılma talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandıAVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandı
Malatya’da meyve fidanı atağıMalatya’da meyve fidanı atağı
Lüks araç trafikte alev alev yandıLüks araç trafikte alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Sanık Sakarya dava

Sakarya Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:56
Öğle
12:52
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:04
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.