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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Sakarya'da haklarında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" ve "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla dava açılan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşma, 11 Aralık'a ertelendi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, tutuksuz yargılanan 7 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Celse arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belgeler okunarak zapta geçirildi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" haberleşme trafiği ve içeriğinin istenmesi için müzekkere yazılmasını ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanıklar, eksik hususların tamamlanması ve gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Söz alan sanık E.P'nin avukatı, müvekkili hakkında bütün delillerin toplanıp eksik hususların tamamlandığı belirterek, sanığın dosyadan ayrılmasını talep etti.

Diğer sanık avukatları da eksik belgelerin tamamlanması, mahkeme dosyasına giren bilirkişi ve dijital materyal raporu ile tanık ifadesini inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, "ByLock" haberleşme trafiği ve içeriğinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından istenmesi için müzekkere yazılmasını ve bir tanığın ifadesinin talimatla alınmasını kararlaştırarak, gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlara süre verilmesi ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz 7 avukat ve 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamalarıyla 7 yıl 6 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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