Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Diğer sanık avukatları da eksik belgelerin tamamlanması, mahkeme dosyasına giren bilirkişi ve dijital materyal raporu ile tanık ifadesini inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" haberleşme trafiği ve içeriğinin istenmesi için müzekkere yazılmasını ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "ByLock" haberleşme trafiği ve içeriğinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından istenmesi için müzekkere yazılmasını ve bir tanığın ifadesinin talimatla alınmasını kararlaştırarak, gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlara süre verilmesi ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz 7 avukat ve 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamalarıyla 7 yıl 6 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

