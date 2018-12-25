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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu tutuksuz 29 emniyet mensubunun "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 3 sanığın dosyasını ayrılmasına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2019'a erteledi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 29 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Celse arasında gelen belge ve tanık ifadelerinin zapta geçirilmesinin ardından, 2 tanığın ifadesine başvuruldu.

Tanık M.A, ifadesinde iki sanığı tanıdığını belirterek, "Sanık H.Ö, hemşehrim olur, kendisinin FETÖ/PDY eylemine şahit olmadım. Kendisinin örgütle alakası yoktur. D.Y.Ö'yü mesai arkadaşım olduğu için tanırım. Süreç içerisinde FETÖ'yü sahiplenici eylemine, söylemine şahit olmadım." dedi.

Tanık K.A. da bazı sanıkları tanıdığını belirterek, "Sanık A.G'nin FETÖ'yü sahiplenici fiil ve söylemine şahit olmadım. Darbe gecesi A.G. ile aynı ortamda çalıştık. O gece görevini savsaklayıcı bir fiiline şahit olmadım." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık H.Ö, Şırnak'ın Silopi ilçesinde aktif polislik görevine devam ettiğini belirterek, "Sınırda çalıştığım için suçlu ile ilgili işlemleri sınırı geçerek yapmaktayız. Bu nedenle varsa hakkımdaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Söz verilen diğer sanıklar da tanık ifadelerinde aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Sanık avukatları da tanık ifadelerini inceleyip beyanda bulunmak için süre ve müvekkillerinin dosyadan ayrılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın dosyadan ayrılmasına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2019'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 31 emniyet mensubu sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altı aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada 2 sanığın dosyadan ayrılmasına karar vermişti.

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