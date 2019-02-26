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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 10 sanığın dosyadan ayrılmasına karar verdi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İki celse arasında bazı sanıkların Bank Asya kayıtları ile diğer kurumlardan gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından, söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz alan avukatlar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, delil toplama aşaması tamamlanan sanıkların dosyasının ayrılması ve eksik hususların tamamlanması talebinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporlarının gelmesinin beklenmesine, 10 sanığın dosyasının ayrılmasına ve bu sanıklar için esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da bulunduğu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca, emniyet mensubu sanıklar hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY sakarya Sanık

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