Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İki celse arasında bazı sanıkların Bank Asya kayıtları ile diğer kurumlardan gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından, söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz alan avukatlar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, delil toplama aşaması tamamlanan sanıkların dosyasının ayrılması ve eksik hususların tamamlanması talebinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporlarının gelmesinin beklenmesine, 10 sanığın dosyasının ayrılmasına ve bu sanıklar için esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.