Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 17 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ikinci adamı olarak illegal alanların sorumlusu olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan ve eniştesi Kemal Erus ile ABD'de bulunan firari yeğenleri Emre ve Enes Erus hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Söz verilen sanık ve avukatları da bu aşamada diyecek bir şeylerinin bulunmadığını belirterek, eksik hususların giderilmesini istedi.

İddianamede, sanıkların adresinde yapılan aramada ajanda içerisine el yazısı ile yazılmış notların bulunduğu belirtilerek, "Notların 29 ile numaralandırılan sayfasında, 'İki abi izinsiz mütevelliye gelmiyorlar, yolda kaza geçiriyorlar, vefat ediyorlar, Hocam; 'İzinli mi izinsiz mi gittiler?' diye soruyor, 'izinsiz' cevabını alınca, 'Ben onlara Allah rahmet etsin demiyorum, Allah'tan sürekli istemeliyiz, canımı al, çocuğumu al ama bizi hizmetten alma diye.' ibaresi yer almaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

Notların 56 ile numaralandırılan sayfasında "Örgüte yardım amacıyla vermiş oldukları himmet paralarının kaydı olduğu değerlendirilen listenin ele geçirilmesi karşısında, örgütün devlet organlarına sızma girişiminde bulunacağı hatta gerekirse darbe yapılacağı"nın yazılı olduğu aktarılan iddianamede, yine aynı sayfada örgüt bünyesindeki öğrencilerin, hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar eğitilmesi gerektiğinin yer aldığı kaydediliyor.

Örgüt elebaşının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan Erus'un aksini iddia etmesine rağmen 2015 yılı içerisinde 4 kez Türkyolu ile 2008 yılında da örgüt yöneticilerinden Hidayet Karaca ile 2 kez telefonda görüştüğünün belirlendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Kemal Erus'un ise Türkyolu ile 2013-2015 yılları arasında 29, Karaca ile 2 ve yine örgüt tepe yöneticilerinden Ali Çelik ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı aktarılıyor.

