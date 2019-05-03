Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Sanığın avukatı da emniyet görevlilerinin dijital materyal inceleme raporuna müvekkilinin WhatsApp konuşmalarını cımbızla seçerek öncesi ve sonrasını koymadığını öne sürerek, "Tamamının ortaya konulup mahkemenin ona göre yargılama yapmasını istiyoruz. Dijital materyal inceleme raporunu kabul etmiyoruz, buna ilişkin belgeleri yazılı sunduk. İki tanığımızın dinlenmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan K.S, dijital materyal inceleme raporuyla ilgili daha önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, buna ilişkin yazılı beyanını da sunduğunu söyledi.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma ve özel belgede sahtecilik suçlarından haklarında dava açılan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 7'si firari 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diğer sanık avukatları da iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını beklediklerini belirtti.

Mahkemeye ara veren heyet, firari 7 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına tevdi edilmesine, sanık K.S'nin müdafisinin bir sonraki celsede tanıkları hazır etmesi halinde dinlenmesine, aksi halde tanıkların adreslerine davetiye çıkarılmasına ve UYAP'a eklenmesine hükmederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından hazırlanan, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, KHK ile kapatılan SAGİAD üyesi ve çalışanı 26 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası isteniyor. 3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 17 kişi hakkında ise "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, SAGİAD üyelerinin Sakarya'da FETÖ/PDY'nin finansal ayağını oluşturduğu, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiği belirtiliyor.

