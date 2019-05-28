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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

"FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi ve eniştesiyle firari iki yeğeni hakkındaki davanın görülmesine devam edildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "örgütün ikinci adamı" olarak illegal alanların sorumlusu olduğu belirtilen Cevdet Türkyolu'nun 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kemal ve Vildan Erus ile avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Sanık avukatları da eksik hususların giderilmesini istedi.

Firari sanıklar Emre ve Enes Erus hakkındaki yakalama kararının devamına, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek yazı örnek raporlarının beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 17 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ikinci adamı olarak illegal alanların sorumlusu olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan ve eniştesi Kemal Erus ile ABD'de bulunan firari yeğenleri Emre ve Enes Erus hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların adresinde yapılan aramada ajanda içerisine el yazısıyla yazılmış notların bulunduğu belirtilerek, "Notların 29 ile numaralandırılan sayfasında, 'İki abi izinsiz mütevelliye gelmiyorlar, yolda kaza geçiriyorlar, vefat ediyorlar. Hocam; 'İzinli mi izinsiz mi gittiler?' diye soruyor, 'İzinsiz.' cevabını alınca, 'Ben onlara Allah rahmet etsin demiyorum. Allah'tan sürekli istemeliyiz, canımı al, çocuğumu al ama bizi hizmetten alma diye.' ibaresi yer almaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

Notların 56 ile numaralandırılan sayfasında "Örgüte yardım amacıyla vermiş oldukları himmet paralarının kaydı olduğu değerlendirilen listenin ele geçirilmesi karşısında, örgütün devlet organlarına sızma girişiminde bulunacağı hatta gerekirse darbe yapılacağı"nın yazılı olduğu aktarılan iddianamede, yine aynı sayfada örgüt bünyesindeki öğrencilerin, hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar eğitilmesi gerektiğinin yer aldığı kaydediliyor.

Örgüt elebaşının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan Erus'un aksini iddia etmesine rağmen 2015 yılı içerisinde 4 kez Türkyolu ile 2008 yılında da örgüt yöneticilerinden Hidayet Karaca ile 2 kez telefonda görüştüğünün belirlendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Kemal Erus'un ise Türkyolu ile 2013-2015 yılları arasında 29, Karaca ile 2 ve yine örgüt tepe yöneticilerinden Ali Çelik ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Türkyolu FETÖ/PDY

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