Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından tanık C.T'nin beyanı alındı.

Sanıklardan M.A. ile komiser yardımcılığı sınavını kazandıktan sonra tanıştıklarını anlatan C.T, "Sınavı Sakarya'dan 4 kişi kazanmıştı. Benim borçlarım olduğu için eğitimlerin verileceği İstanbul'a evimi taşımayacaktım. Bu düşüncemi kendisiyle paylaştım. O da aynı düşüncedeydi, beraber İstanbul'da ev tuttuk. Zamanla başka arkadaşlar da bize geldi, 6 kişi olduk evde. Evin örgütle bir bağlantısı yoktu. Arkadaşların örgütle ilgili bir söylemine ya da eylemine de denk gelmedim." şeklinde konuştu.

Sanık M.A. da hakkındaki gizli tanık ifadelerinde yer alan komiser yardımcılığı sınavlarına çalışılacak kitapların örgüt tarafından verildiği iddiasını kabul etmeyerek, tanık C.T'nin beyanlarıyla doğrunun ortaya çıktığını savundu.