HABER

Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

"Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında dava açılan FETÖ'nün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşinin yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmadı.

Sanık Alişan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada, iki celse arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenen HTS kayıtlarının geldiği, "ByLock" içeriklerinin gelmediğinin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesine karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

"ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine, tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Süreç

FETÖ'nün "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Galatasaray'ın davası için Ultraslan adliyeye geldiGalatasaray'ın davası için Ultraslan adliyeye geldi
(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz duruşma FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.