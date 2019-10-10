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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

"FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi ve eniştesi ile firari iki yeğeninin yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, firari iki sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "örgütün ikinci adamı" ve illegal alanların sorumlusu olduğu ileri sürülen Cevdet Türkyolu'nun 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Kemal ve Vildan Erus ile avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari iki sanığın dosyasının ayrılmasını, diğer iki sanıkla ilgili mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendilerine gönderilmesini talep etti.

Söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Sanıkların avukatı da eksik hususların giderilmesini istedi.

Firari sanıklar Emre ve Enes Erus'un dosyasının ayrılmasına ve haklarındaki yakalama kararının devamına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 17 sayfalık iddianamede "FETÖ/PDY'nin ikinci adamı" olarak illegal alanların sorumlusu olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan ve eniştesi Kemal Erus ile ABD'de bulunan firari yeğenleri Emre ve Enes Erus hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların adresinde yapılan aramada ajandaya el yazısıyla yazılmış notların bulunduğu belirtilerek, "Notların 29 ile numaralandırılan sayfasında, 'İki abi izinsiz mütevelliye gelmiyorlar, yolda kaza geçiriyorlar, vefat ediyorlar. Hocam; 'İzinli mi izinsiz mi gittiler?' diye soruyor, 'İzinsiz.' cevabını alınca, 'Ben onlara Allah rahmet etsin demiyorum. Allah'tan sürekli istemeliyiz, canımı al, çocuğumu al ama bizi hizmetten alma diye.' ibaresi yer almaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

Notların 56 ile numaralandırılan sayfasında "Örgüte yardım amacıyla vermiş oldukları himmet paralarının kaydı olduğu değerlendirilen listenin ele geçirilmesi karşısında, örgütün devlet organlarına sızma girişiminde bulunacağı hatta gerekirse darbe yapılacağı"nın yazılı olduğu aktarılan iddianamede, yine aynı sayfada örgüt bünyesindeki öğrencilerin, hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar eğitilmesi gerektiğinin yer aldığı kaydediliyor.

Örgüt elebaşının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan Erus'un aksini iddia etmesine rağmen 2015 yılı içinde 4 kez Türkyolu ile, 2008 yılında da örgüt yöneticilerinden Hidayet Karaca ile 2 kez telefonda görüştüğünün belirlendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Kemal Erus'un ise Türkyolu ile 2013-2015 yıllarında 29, Karaca ile 2 ve yine örgütün tepe yöneticilerinden Ali Çelik ile bir kez telefon görüşmesi yaptığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava duruşma FETÖ/PDY sakarya

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