Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuksuz 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada savunması alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 7'sinin delil yetersizliğinden beraatine, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.
Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan sanık M.T, 3 yıl 1 ay 15 gün, M.G, Ö.Ç, E.D. ve E.S'yi 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, diğer 15 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.
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