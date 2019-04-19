Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 16 öğretmenin yargılandığı davada 14 sanık beraat etti, 2 sanığın dosyası ayrıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmaları ile diğer gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu 6 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" ve 2 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılması, 6 sanığın şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraati şeklindeki mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Söz verilen tutuksuz sanık N.C, esas hakkındaki savunmasında, beraate yönelik mütalaaya bir diyeceğinin bulunmadığını, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Bu yapıyla hiçbir irtibatım yoktur, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık C.A, mütalaada beraatinin istendiğini, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, beraatini istedi.