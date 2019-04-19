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Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 16 öğretmenin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada, 14 sanığın beraatine, 2 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 16 öğretmenin yargılandığı davada 14 sanık beraat etti, 2 sanığın dosyası ayrıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmaları ile diğer gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu 6 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" ve 2 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılması, 6 sanığın şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraati şeklindeki mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Söz verilen tutuksuz sanık N.C, esas hakkındaki savunmasında, beraate yönelik mütalaaya bir diyeceğinin bulunmadığını, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Bu yapıyla hiçbir irtibatım yoktur, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık C.A, mütalaada beraatinin istendiğini, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, beraatini istedi.

Sanık B.A. önceki beyanlarını tekrar ettiğini dile getirerek, "2003 yılında Bank Asya'da hesap açtım, faizsiz bankacılık olduğu için tercih ettim. Hesabı ablamla birlikte kullanıyorduk. 2014 yılında hesabımdaki artış nedeni ablamın hesaba yatırdığı altınlardır. Cemaat adı altında sohbet ve faaliyetlere katılmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, mahkumiyete yönelik mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 14 sanığın beraatine hükmederek, 2 sanığın dosyadan ayrılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca 1 sanık hakkında "terör propagandası", "suçu ve suçluyu sövme" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin de bulunduğu 40 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 24 sanığın dosyasını ayırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY sakarya

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