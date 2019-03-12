Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa

Söz verilen tutuksuz sanık A.D, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Hala görevime devam etmekteyim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.

İddia makamı, 2 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini istedi, 2 sanık hakkında ise dijital materyal raporları gelmediği için dosyadan ayrılmaları talebinde bulundu.

Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 6 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı. İki celse arasında, 14 sanığın dijital materyal raporunun geldiği zapta geçirildi.

Diğer sanıklar da mahkumiyete yönelik mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık avukatları da mahkumiyete yönelik mütalaayı kabul etmediklerini, cumhuriyet savcısının beraata yönelik görüşüne iştirak ettiklerini belirterek, savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Dosyadan ayrılma hususunun gelecek duruşmada hüküm altına alınmasına, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlarına süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin de bulunduğu 40 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 24 sanığın dosyasını ayırmıştı.

