Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ordu'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ordu'da yakalandıktan sonra Sakarya'ya getirilen şüpheliler F.A. ve Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Z.A. örgüt yöneticiliği, F.A. ise örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheli M.A'nın ise hakkında yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Gaziantep'e gönderildiği öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin Ordu'da olduğu tespit edilmiş, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.

