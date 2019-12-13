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Sakarya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:21 | Son Güncelleme

Sakarya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kente başka illerden getirilen yabancı uyruklu kadınlara, Serdivan ilçesindeki bir ikamette fuhuş yaptırıldığını belirledi.

Ekiplerin başlattığı çalışma neticesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Özbekistan uyruklu N.R. (32), para karşılığında fuhuş yaptırdıkları belirtilen K.Ş. (22) ve M.G. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ş. ile M.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından tutuklandı.

Özbekistan uyruklu kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

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