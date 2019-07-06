HABER

Sakarya'daki GSM operatörü mağazasındaki hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 2'si daha yakalandı

Sakarya'da GSM operatörü mağazasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 2'si daha yakalandı, gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki GSM operatörü mağazasından cep telefonu ve dizüstü bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı çalışma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenledi.

Operasyonda E.C.P. (24) ve F.K. (20) gözaltına alınarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce gözaltına alınan B.Y. (27) ve E.E. (22) ile adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin, diğer 3 zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Önceki gün Adapazarı ilçesindeki GSM operatörü mağazasından cep telefonu ve dizüstü bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Sakarya'ya İstanbul'dan geldiklerini tespit etmiş, kente gelerek keşif yapan zanlıların, İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin plakasını, benzer otomobilin plakasını çalarak değiştirdiğini belirlemişti.

Hırsızlıktan suç kaydı bulunan 7 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, önceki gün şüphelilerden B.Y. (27) ve E.E'yi (22) düzenledikleri operasyonla yakalamıştı.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Uşak’ta PTT mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyorUşak’ta PTT mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor
Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildiTemizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adliyeye sevk Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği GSM operatörü mağazası hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ayda 8 hırsızlık yaptılar! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Bir ayda 8 hırsızlık! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini kayıtsızca izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

TSK'dan 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri alındı

İşte OHAL sonrası ihraç edilen personel sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.