Sakarya'daki ishal vakaları

"Norovirüs, yiyecek ve içeceklerle bulaşabildiği gibi, insandan insana temasla da bulaşabilmektedir. Virüs bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal belirtileri ile seyretmekte, hastalar yeterli sıvı alımı ve istirahat ile kendi kendine 3-4 gün içerisinde düzelebilmektedir. Ancak başta çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere bulantı ve kusması fazla olan hastaların sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir."

İnceleme sonuçlarına göre etkenin norovirüs (kusma, ishal ve ateşe yol açan bir virüs türü) olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İl Sağlık Müdürlüğü'nden, ilçede çok sayıda vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hastalardan alınan numunelerin incelendiği belirtildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görülen ishal vakalarıyla ilgili hastalardan alınan numuneler üzerinden yapılan inceleme sonuçlarına göre etkenin norovirüs olduğunun belirlendiği bildirildi.

El hijyeninin su ve sabunla sağlanmasının en önemli korunma yöntemi olduğu vurgulanan açıklamada, şu önerilerde bulunuldu:

"Ayrıca hastalıktan korunmada güvenli yiyecek ve içecek kullanılması, kapalı içme suyu, yeşil sebze ve meyvelerin kaynatılmış sularla yıkanması ya da sirkeli suda bekletilmesi önemlidir. Hastaların yemek yapım ve dağıtımı gibi işlerden üç gün süreyle uzak durması, hasta olmayanlarla mümkün olduğunca direkt temas etmemesi ve havuzlara girmemesi önerilir. Hasta çıkartıları ile temas eden yüzeylerin çamaşır suyu ile silinmesi önerilir. Son olarak hastaların şikayetleri geçtikten 48-72 saat sonrasına kadar toplu yaşanılan yerlere gitmemesi, evlerinde dinlenmesi ve SASKİ kontrolünde olmayan mahalle çeşmelerinin kullanılmaması önerilir."

Açıklamada, aynı şikayetlerle hasta başvurularının başladığı ilk günden bugüne sağlık kuruluşlarına gelen vaka sayısının 26 Ağustos itibarıyla 4 bin 500 olduğu aktarılarak, "Sağlık kuruluşlarımıza başvuran tüm vakaların tedavi ve takipleri yapılmıştır. Hastanelerimizde yeterli sayıda personel görevlendirilmiş olup, yatış gerektirecek ağır vakalar bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

