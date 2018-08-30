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Sakarya'daki ishal vakaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

SASKİ tarafından Karasu ilçesinde 827 kaçak bağlantı tespit edildi - SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş: - "Karasu bölgesinde 827 kaçak tespit ettik. İçme suyu hatlarımıza kaçak bağlantılar yapılmış. Hatlarımız kaçak bir şekilde kırılarak ilave borular, sondajlar bağlanmış. Bunların tek tek tespitini yaptık. Vatandaşlarımızı SASKİ kontrolünde olmayan su kaynaklarını kullanmamaları yönünde bir kez daha uyarıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Karasu ilçesinde görülen ishal vakalarıyla ilgili bölgedeki su hatlarında 827 kaçak bağlantının tespit edildiğini bildirdi.

Keleş, yaptığı açıklamada, ilçede çok sayıda vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli ve şeffaf bir şekilde çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşlara SASKİ olarak kaçak su kullanmamaları hususunda sürekli uyarılarda bulunduklarını aktaran Keleş, "Denetimler yapıyoruz, bu kapsamda bugüne kadar Karasu bölgesinde 827 kaçak tespit ettik. İçme suyu hatlarımıza kaçak bağlantılar yapılmış. Hatlarımız kaçak bir şekilde kırılarak ilave borular, sondajlar bağlanmış. Bunların tek tek tespitini yaptık, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Site içlerinde bulunan sondajlar izinsiz, kontrolsüz bir şekilde havuzlara verilmiş. Vatandaşlarımızı SASKİ kontrolünde olmayan su kaynaklarını kullanmamaları yönünde bir kez daha uyarıyoruz. Bölgedeki kaçak tespitlerimizle ilgili hukuki süreçleri de başlattık, takip ediyoruz." diye konuştu.

Keleş, ilçeye verilen içme suyunun 7/24 takip edildiğini Karasu bölgesinde SASKİ'nin şebekesine bağlı olmayan, sokak çeşmelerinin de ekipler tarafından kapatıldığını aktardı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 günde yaklaşık 4 bin 500 vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ve SASKİ tarafından çalışma başlatılmış, salgına nonovirüsün (kusma, ishal ve ateşe yol açan bir virüs türü) etken olduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
(SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş İshal vakaları sakarya

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