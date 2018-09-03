Sakarya'daki kazada ölen tamirci, iş yerinin önünden son yolculuğa uğurlandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari aracın karşı şeride geçerek, motosikletli gruba çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 kişiden Yunus Emre Kurt (35) için Düzce'nin Çilimli ilçesindeki lastik tamiri dükkanı önünde cenaze namazı kılındı. Duaların okunmasının ardından Yunus Emre Kurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Sakarya'ya gönderildi. Kurt'un 1 çocuk babası olduğu, eşinin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, dün meydana gelen kazada, hafif ticari aracın karşı şeride geçerek, 3 motosiklete çarpması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Düzce'de bulunan arkadaşlarıyla birlikte motosikletle gezen Yunus Emre Kurt da kazada yaşamını yitirdi. Kurt'un cenazesi, Çilimli ilçesi D-100 yolu Çilimli sapağında bulunan lastik tamir dükkanının önüne getirildi. İş yerinin önünde cenaze namazı kılındı. Dualar edilmesinin ardından Kurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Sakarya'nın Erenler ilçesindeki aile mezarlığına götürüldü. Yunus Emre Kurt’un 1 çocuk babası olduğu, eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtildi. Yunus Emre Kurt'un, kaza sırasında, Gökhan Çodar'ın kullandığı motosiklette olduğu öğrenildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralanırken, 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş ile Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç hayatını kaybetmişti.

